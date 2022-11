Na pražské letiště v Letňanech dorazí příští rok zpěvák The Weeknd

Turné je oslavou alba After Hours, které The Weeknd vydal v roce 2020 a také aktuální desky Dawn FM z ledna roku 2022. Na všech evropských koncertech se k The Weekndovi připojí dýdžej Kaytranada a hiphopový producent Mike Dean.

The Weeknd, vlastním jménem Abek Tesfaye, bude coby ambasador dobré vůle Světového potravinového programu OSN opět s tímto programem spolupracovat a přispěje finančními prostředky z druhé části turné do Humanitárního fondu XO, který podporuje reakci této organizace na bezprecedentní celosvětovou potravinovou krizi.

Z každé prodané vstupenky v Evropě poputuje na tuto potřebnou věc jedno euro, také jedna libra z Velké Británie a ekvivalent jednoho dolaru v zemích Latinské Ameriky.

Fond získal peněžní prostředky během severoamerické části turné prodejem vstupenek, exkluzivního trička s motivem turné a darem 500 000 dolarů přímo od The Weeknda.

Vstupenky budou v prodeji od 2. prosince 2022 v sítích Ticketmaster a Ticketportal.