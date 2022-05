V pražských Holešovicích vystoupí The Offspring, Alt-J a Rise Against

Rise Against a The Offspring přivezou kromě starších hitů materiál z alb, která vydali v loňském roce, Alt-J představí zbrusu novou desku z letoška. Prvně jmenovaná kapela zahraje ve středu 8. června, Alt-J o den pozdějí, tedy 9. června a The Offspring vystoupí v neděli 12. června.

Českému publiku se trio kytaristy a zpěváka Joe Newmana, bubeníka Thoma Greena a Guse Unger-Hamiltona za klávesami poprvé představilo v roce 2015 v pražských Žlutých lázních. Letošní koncert bude již pátým vystoupením v České republice. Jako speciální hosté kapelu skvěle doplní tuzemští indie rockeři I Love You Honey Bunny a německá parta Rikas.

Další headliner Rise Against se na scéně pohybuje přes dvacet let, vydal devět studiových alb, na nichž zpívá o všem, co ho pálí a nenechává klidnými. Ať už se jedná o politiku, práva zvířat, klima nebo jiné sociální problémy, jestli se Rise Against něco nelíbí, zakřičí to do celého světa.

Pražský open air koncert se uskuteční v rámci jejich Nowhere Generation European Tour k novému albu. Jako speciální hosté vystoupí před Rise Against britští pop-punkeři Boston Manor, tuzemští John Wolfhooker a australská pop-punková kapela Yours Truly.

The Offspring netřeba dlouze připomínat, snad jen zmínit hity jako The Kids Aren’t Allright, Self Esteem, Hit That, Why Don’t You Get a Job? nebo Pretty Fly (For a White Guy). Skupina se dala dohromady roku 1984 v Kalifornii pod názvem Manic Subsidal.

Průlom přišel až o deset let později s vydáním třetí studiovky Smash, multiplatinového alba s více než jedenácti miliony prodaných kopií. Platiny se dočkaly i následující desky Hombre, Americana či Conspiracy of One. Pražský koncert je součástí turné k desce Let The Bad Times Roll.

Na pražském koncertě je doprovodí žánrově spřízněné skupiny Dog Eat Dog, Story Untold a tuzemská punkrocková parta Krang!.