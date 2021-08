Kapelu Offspring musel před turné opustit bubeník, odmítá totiž očkování

Pete Parada to uvedl na svém instagramovém profilu. „Protože nejsem schopen vyhovět tomu, co se v hudebním průmyslu stává normou, bylo rozhodnuto, že má účast ve studiu či na turné není bezpečná. Zmiňuji to proto, že mne na nadcházejících koncertech neuvidíte,“ napsal bubeník v dlouhém vyjádření.



Nenechat se naočkovat proti covidu-19 mu prý doporučil jeho osobní lékař. Parada se totiž potýká s Guillain-Barrého syndromem, tedy autoimunitním onemocněním postihujícím periferní nervovou soustavu.

Bubeník prý covid-19 s mírnými příznaky prodělal už před rokem. „Jsem přesvědčen, že bych to zvládl znovu. Nejsem si ale jistý, zda bych ustál další postvakcinační atak Guillain-Barrého syndromu, kterým trpím už od dětství a který se během mého života zhoršuje,“ vysvětlil.

Zmíněný syndrom se přitom uvádí jako velice vzácný vedlejší efekt vakcíny společnosti Janssen. U vakcíny společnosti AstraZeneca nebyly takové vedlejší účinky oficiálně potvrzeny, ač se o nich spekuluje, uvádí BBC. Guillainův–Barrého syndrom eviduje mezi možnými vedlejšími účinky očkování i Státní ústav pro kontrolu léčiv v kategorii Neurologické příznaky.

Parada dále uvedl, že kapele nic nevyčítá. „Dělají to, co věří, že je nejlepší; stejně jako já.“ Svůj post prý zveřejnil i proto, aby podpořil všechny, kteří zažívají podobnou izolaci. „Aby věděli, že v tom nejsou sami,“ dodal.

Kapela Offspring se na americké turné vydává 8. srpna, na bubeníkův vzkaz zatím nijak nereagovala. Parada s kalifornskou punk rockovou skupinou vystupoval od roku 2007.