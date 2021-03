Albem Projekt jsem si splnil sen, líčí Roman Dragoun

Jaké kroky k natočení vedly?

Před časem jsme slavili pětadvacáté výročí vzniku kapely Futurum a chtěli jsme udělat koncerty s dechovou sekcí a sbory. Povedlo se, vyšlo to i na cédéčku 25. narozeniny a taky jsme se seznámili s Josefem Buchtou z B-Side Bandu. Po pár letech mě oslovil, jestli bych s B-Side Bandem nechtěl vystupovat.

Souhlasil jsem, odehráli jsme společně několik koncertů a nakonec ho napadlo, že bychom mohli nově přearanžovat moje písničky. Nebylo to poprvé, kdy jsem něco takového udělal, už na desce Piano je patnáct skladeb jen s klavírem. Na Projektu jich je rovnou devatenáct. Už jsme to takhle dvakrát představili na koncertech, měly být další, ale kvůli koroně se bohužel nekonaly.

Výsledek splnil vaše představy?

Dopadlo to skvěle. Když jsem byl malý, neměli jsme doma televizi, místo ní se poslouchaly desky s klasickou hudbou, takže jsem jí dost načichlý. A tady se krásně propojily smyčce, dechy, sbory, v podstatě se mi splnil sen. B-Side je parta výborných muzikantů, navzájem se respektujeme, takže to krásně funguje. Plánujeme i videoklipy a album vyjde 8. dubna na mé narozeniny, čili jsem si dal dárek. Nachystané mám nové písničky.

Na sólovou desku?

Přesně tak. Teď je na skládání dost času.

V jakém bude duchu?

Mají mě rádi na Rádiu Beat, ale deskou Piano jsem je moc nepotěšil, Projekt pro ně taky moc nebude, ale na dalším albu by se mohli dočkat rockovejších věcí. Nebude to prostě jen pianové. Každopádně neplánuju žádné úkroky jinam, budu to pořád já.

Chystáte něco i s Futurem?

Chtěli jsme udělat streamované koncerty, ale jelikož jsme spolu dlouho nehráli, sešli jsme se na pár zkoušek a pak jsme si řekli, že si spíš počkáme na živé koncerty. Pokud tam uděláte nějakou chybu, proletí to a většinou si jí nikdo nevšimne. Ale u streamu na velké obrazovce je to jiné. A předtáčet a následně opravovat jsme nechtěli.

Myslel jsem spíš nové album.

Je to těžké. Své písničky dávám na sólová alba. Na koncertech hrajeme věci z obou desek, což je plnohodnotný celovečerní program. Třeba se někdy povede, zatím to necháváme otevřené.

Když se vrátím k Projektu, nechybí na něm vaše životní píseň Zdroj, ale kde je Kronikář?

Uvažoval jsem o něm, ale už je tam dost pomalých písniček, nechtěli jsme lidi zahltit. Škoda spíš je, že tam není žádná novinka. Každopádně B-Side Band je k dispozici i na mou chystanou desku. Chtěl bych, aby byl výsledek hodně barevný, mám krásné texty od Milana Prince, něco ještě od táty (výtvarník a básník František Roman Dragoun, zemřel v roce 2005 – pozn. red.). Až bude lépe a lidi se budou moct zase scházet a pracovat spolu, pustíme se do toho.