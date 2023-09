Věčně rozhněvaný antisemita a levičák. Roger Waters slaví osmdesátiny

Levicově orientovaný umělec se ostře vymezuje proti válkám a zbrojení. Často kritizuje Izrael a řada židovských organizací ho označuje za antisemitu. Kritiku vzbudil i svými výroky o ruské invazi na Ukrajinu.

Pink Floyd je jednou z nejslavnějších britských rockových kapel. Od jejího zrodu v polovině 60. let minulého století stál v jejím čele zpěvák, kytarista a skladatel Syd Barrett, téměř výhradní autor památné debutové desky Piper At The Gates Of Dawn. Kvůli eskalujícím psychickým potížím, souvisejícím i s užíváním drog, Barrett v roce 1968 kapelu opustil a na jeho místo nastoupil kytarista David Gilmour. Kromě něj a baskytaristy Rogera Waterse tvořili sestavu bubeník Nick Mason a klávesista Rick Wright.

Vůdčí osobností v Pink Floyd se stále výrazněji stával právě Waters. Stál za texty, celkovým konceptem a drtivou většinou hudby slavné volné albové trilogie The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here a Animals. Z jeho hlavy pochází rovněž dvojalbum The Wall a také jeho „dovětek“ The Final Cut, který sice vyšel pod hlavičkou Pink Floyd, ale mnohem více je Watersovým prvním sólovým albem.

Když ztratíte otce

Z části hraný a z části animovaný hudební film The Wall režiséra Alana Parkera je plný symbolických obrazů a je i válečným mementem člověka, který přišel ve válce o otce. Watersovi bylo pět měsíců, když jeho otec Eric Fletcher Waters v únoru 1944 padl v 31 letech po spojeneckém vylodění u italského Anzia. V jednom rozhovoru Roger Waters uvedl, že v něm ztráta otce vyvolávala hluboký hněv. „Trvalo mi léta, než jsem se s tím vyrovnal. Protože byl nezvěstný, i když se mělo za to, že padl, tak jsem ještě docela nedávno čekal, že se vrátí domů,“ řekl hudebník.

V roce 1985 Roger Waters Pink Floyd opustil a na pódiu se s nimi pak sešel až v červenci 2005 při koncertu Live 8 proti chudobě. Po odchodu z kapely zažaloval zbývající členy kvůli jménu Pink Floyd, na něž si činil nárok. Spor nakonec prohrál a trojice Gilmour, Waters a Wright pokračovala pod původním názvem.

První sólové album The Pros and Cons of Hitch Hiking Waters vydal v roce 1984, mimo jiné s kytaristou Erikem Claptonem. Tři roky nato se vydal na turné s další deskou Radio K.A.O.S., zatímco Pink Floyd koncertně propagovali albem Momentary Lapse of Reason.

„Soutěžím sám se sebou a prohrávám,“ zhodnotil tehdejší situaci Waters. V roce 1992 o sobě ale dal vědět zdařilou deskou Amused to Death, na níž účinkoval kytarista Jeff Beck.

V červnu 2002 koncertoval Waters poprvé i v Praze, kde s ním, stejně jako i při dalších návštěvách, hrál na klávesy jeden z jeho tří potomků – syn Harry. Podruhé zavítal Waters do ČR v roce 2007 v rámci turné The Dark Side of the Moon. V roce 2011 v pražské O2 areně symbolicky postavil a zboural svou proslulou Zeď, stejně jako v srpnu 2013.

V roce 2018 v Praze představil písně ze svého dosud posledního alba Is This the Life We Really Want? Naposledy vystoupil v Česku letos v květnu, kdy uspořádal hned dva koncerty v rámci rozlučkového turné nazvaného This Is Not A Drill.

Ostrá kritika Západu

Popáté ženatý Waters budí rozruch i kritiku některými svými názory. Svého času vyzval v otevřeném dopise rockové hvězdy z celého světa ke kulturnímu bojkotu Izraele. Tehdy označil Izrael za „stát apartheidu“. V minulosti také při koncertech nechával vypouštět balón ve tvaru prasete, na kterém byla zobrazena Davidova hvězda. Obvinění z antisemitismu, ze kterého Waterse viní některé židovské organizace, ale vždy odmítal s tvrzením, že mu jde o práva Palestinců.

Loni v září napsal otevřený dopis manželce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v němž obvinil extrémní nacionalisty na Ukrajině, že přivedli zemi na cestu do této zničující války. Kritizoval také Západ za dodávky zbraní Ukrajině a NATO, že podle něj provokovalo Rusko. Z rozdmýchávání války na Ukrajině obvinil i amerického prezidenta Joea Bidena.

Podle něj Biden přilévá na Ukrajině oleje do ohně, což je obrovský zločin. V loňském rozhovoru se stanicí CNN na upozornění moderátora, že obviňuje stranu, která byla napadena, Waters reagoval kritikou NATO. „Tato válka je v podstatě otázkou akce a reakce v souvislosti s tím, jak se NATO přibližuje k ruským hranicím,“ řekl. Letos v únoru ve videoprojevu určeném Radě bezpečnosti OSN sice odsoudil nezákonnou ruskou invazi, opět ale odsoudil provokatéry ze Západu.

Velkým zastáncem Ukrajiny ve válce s Ruskem je naopak Watersův někdejší spoluhráč z kapely Gilmour. Loni v dubnu pod hlavičkou Pink Floyd vydal singl Hey Hey, Rise Up!, jehož výtěžek byl určen na humanitární pomoc Ukrajině.

Roger Waters letos v říjnu představí znovunahranou verzi floydovské klasiky The Dark Side Of The Moon, jednoho z nejslavnějších a nejprodávanějších alb všech dob.