Německá policie bude vyšetřovat Rogera Waterse kvůli podpoře nacismu

„Nošení takového oblečení může znamenat schvalování nebo dokonce oslavu nacistického režimu,“ uvedl mimo jiné policejní inspektor Martin Halweg. Německo je kvůli své nacistické minulosti na podobné projevy velmi citlivé a má v tomto ohledu přísné zákony.

Kromě toho Waters vyvolal pobouření i tím, že na právě probíhajících koncertech srovnával Izrael s nacistickým Německem, což je podle stanov IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) považováno za projev antisemitismu.

Židovská zastupitelská rada pro Velký Manchester zveřejnila prohlášení, podle něhož je Roger Waters „synonymem pro šíření hluboce znepokojivých politických názorů, které právem znepokojují židovské i jiné komunity“.

Sám Roger Waters na toto téma promluvil v podcastu Katie Halper Show: „Je to divadlo. To by se žádný herec ve filmu ani na divadle nesměl obléct do nacistické uniformy, aby ztvárnil určitou postavu. To je fakt směšné,“ řekl hudebník a dodal, že antisemitismus považuje za odporný, rasistický a jednoznačně jej odsuzuje.

Co se oné „nacistické uniformy“ týče, Waters ji oblékl i na pražském koncertě, přičemž všem, kteří znají dvojalbum The Wall a především filmovou adaptaci režiséra Alana Parkera je jasné, nač naráží. Pochodující kladiva, rocková hvězda Pink zobrazený jako diktátor manipulující s davy. To vše jsou silně stylizované obrazy z řečeného díla a byly zamýšleny jako kritika, nikoliv oslava nacismu a vůbec totalitních systémů.