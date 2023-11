Nevíme, co se stalo, Izrael si vymýšlí, řekl Waters o útoku Hamásu

„Bylo oprávněné klást odpor okupaci? Ano,“ odpověděl Waters v rozhovoru s novinářem Glenem Greenwaldem na otázku, zda je útok bojovníků Hamásu ze 7. října ospravedlnitelný. Již dříve zpěvák v souvislosti s útokem uvedl, že kdyby byly spáchány válečné zločiny, tak by je odsoudil.

V pořadu dodal, že neomlouvá cílení na civilisty. „Ale Izraelci to (s popisem útoku ze 7. října) zcela přehnali tím, že si vymýšleli příběhy o miminkách s uřezanými hlavami,“ řekl.

Reagoval tím na již dříve se šířící tvrzení, že bojovníci Hamásu při útoku na Izrael uřezávali dětem hlavy. Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua tuto informaci nejdřív potvrdil, izraelská vláda však následně televizi CNN řekla, že tuto informaci potvrdit nemůže.

Waters v této souvislosti kritizoval i amerického prezidenta Joea Bidena, který v říjnu prohlásil, že má „potvrzené obrázky teroristů“, jak uřezávají hlavy dětem. Bílý dům ale nic takového nepotvrdil a následně objasnil, že Biden pouze odkazoval na zprávy přicházející z Izraele o útoku palestinských radikálů na izraelské komunity.

Oběti Hamásu však byly zavražděny a umučeny mnoha hrůznými způsoby.

Waters v rozhovoru také prohlásil, že by se mělo počkat na to, až se objasní, co se 7. října vlastně stalo. „A ani nevíme, jestli se někdy skutečného příběhu dočkáme,“ dodal.

Obvinění z toho, že si váží více životů Palestinců než Izraelců, označil za „naprostý nesmysl“. „Věřím v rovná lidská práva pro všechny naše bratry a sestry všude na světě bez ohledu na jejich etnický původ, náboženství nebo národnost. (V to) Izrael nevěří,“ dodal.

Britský baskytarista a zpěvák a jeden ze zakládajících členů skupiny Pink Floyd kritizoval Izrael již dříve, za což ho řada židovských organizací označuje za antisemitu. Kontroverzními se staly také jeho výroky o ruské invazi na Ukrajinu, kdy kritizoval zejména Severoatlantickou alianci a Joea Bidena. Ruska se tehdy naopak zastával.

„Tato válka je v podstatě otázkou akce a reakce v souvislosti s tím, jak se NATO přibližuje k ruským hranicím,“ prohlásil loni. Biden navíc podle něj „přilévá olej do ohně“, což označil za obrovský zločin.

Naopak Watersovi někdejší spoluhráči David Gilmour a Nick Mason se postavili na stranu Ukrajiny, na její podporu dokonce vydali píseň „Hey, Hey, Rise up!“