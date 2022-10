Queen vydali nově nalezenou píseň s hlasem Freddieho Mercuryho

O její existenci poprvé promluvili kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor v rozhovoru pro rádio BBC při příležitosti vystoupení na koncertu Royal Jubilee, který se konal letos během oslav 70. výročí nástupu britské královny Alžběty II. na trůn.



Taylor ji označil za „malý Freddieho klenot, na který jsme tak trochu pozapomněli“. May dodal, že jde o velmi krásnou a dojemnou píseň. Face It Alone je už nyní ke slyšení na všech možných streamovacích službách a 18. listopadu vyjde jako součást luxusní osmidiskové reedice alba The Miracle z roku 1989.

Jde o předposlední studiové album, na němž se podílel jedinečný frontman Freddie Mercury. Následovalo jeho rozloučení Innuendo, které vyšlo v roce 1991.

Následně se značka Queen stala ponejvíce nástrojem na vydělávání peněz, viz záplavu výběrů toho nejlepšího, a také poněkud marná snaha nahradit Mercuryho – nejprve Paulem Rodgersem, bývalým zpěvákem kapel Free a Bad Company, a momentálně Adamem Lambertem.