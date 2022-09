Aktivistky Pussy Riot přivezou do Prahy revoluční punkovou operu

Seskupení od svého vzniku procestovalo celý svět, proslavilo se happeningem v moskevské katedrále Krista Spasitele, za což se tři členky dostaly do výkonu trestu. Díky organizaci Amnesty International, která o případu detailně informovala širokou veřejnost, se koncem roku 2013 byly propuštěny na svobodu.

Tím však jejich boj za svobodu nekončí. Zakládající členka Marija Aljochinová strávila minulý rok ve vězení za podporu politického oponenta Vladimíra Putina. Utéct se jí podařilo až z domácího vězení v převlečení za rozvozkyni jídla.

Začátkem června byla zatčena v Chorvatsku i členka Ajsoltan Nijazovová, kterou rodný Turkmenistán obvinil ze zpronevěry 40 milionů dolarů patřících centrální bance. Naštěstí se obě představí v Praze. Hnutí bojuje zejména za feminismus, práva lidí hlásících se k LGBT a svobodu slova.

V letech 2014 až 2016 Pussy Riot nahrály a vydaly několik o hudebních klipů, například Putin Will Teach You to Love the Motherland, Make America Great Again či Organs. Jako řečnice se objevily na mnoha mezinárodních festivalech, konferencích a dalších událostech v USA, Kanadě a mnohých států Evropy, Austrálie či v Singapuru.

Na žádost Pussy Riot poputuje výtěžek z představení do Kyjeva na obnovu dětské nemocnice.