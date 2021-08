Vychází posmrtná deska Prince. S léty nabrala na aktuálnosti

Nahrávka se přitom zrodila zcela v duchu Princova nevyzpytatelného přístupu k hudbě a showbyznysovým pravidlům. Multiinstrumentalista, skladatel, zpěvák, workoholik a excentrik nikdy nedělal nic tak jako ostatní.

Ve studiu pobýval ve dne v noci, v hlavě mu nonstop vířila nová hudba, a když bylo třeba, nahnal členy své doprovodné kapely do studia třeba ve dvě ráno. Spánek? Na takové podružnosti v Princeově nabitém harmonogramu nebyl čas. Svého času zahlcoval trh svou hudbou, a když se ho vydavatelská firma Warner Bros snažila krotit, pokryl si ostentativně tvář slovem „slave“ (otrok), změnil si jméno na nevyslovitelný symbol a prohlašoval, že smlouvu s firmou dodržovat nebude, neb byla signována Princem, což on už není.

V případě alba Welcome 2 America to ovšem bylo trochu jinak. Materiál na něj Prince společně s dalšími hudebníky a doprovodnými vokalisty nahrál už v roce 2010 a mělo se za to, že vyjde o rok později, jako následovník desky 20Ten. Podnikl k němu i stejnojmenné turné, na němž se ovšem písničky z předmětné desky vůbec nehrály.

Z ne úplně známého důvodu pak nevyšla ani sama nahrávka. Prince ji uložil do svého proslulého trezoru. Jak v nedávném rozhovoru prozradil jeden z jeho spolupracovníků Morris Hayes, Prince se prý nechal slyšet, že veškerý archiv jeho dosud nezveřejněné hudby jednou připadne jeho dětem. Jak známo, Prince zemřel v 57 letech, svobodný, bezdětný.

Na jeho pozůstalost nyní dohlíží americký peněžní ústav Comerica Bank, s nímž se přes soudy dohadují Princeova sestra a pět jeho nevlastních sourozenců. O přesných důvodech, proč album před deseti lety nevyšlo a proč z něj Prince na stejnojmenném turné odmítal zahrát jedinou notu, můžeme jen spekulovat.

Zmíněný Hayes nicméně soudí, že jde o poměrně drsnou a syrovou nahrávku, na níž Prince nenechal nit suchou především právě na své vlasti. Ameriku označuje za „zemi svobody/domov otroků“, ostře se vymezuje proti obřím korporacím jako Google nebo Apple a nelíbí se mu kult celebrit. Za vše pak hovoří verš „you can either learn Chinese/or get down on your knees“.



Jde o silně politicky zaměřenou desku, i z toho důvodu jsou Princeovi spolupracovníci přesvědčeni, že právě teď je správný čas, aby vyšla. „V roce 2010 by to album nebylo vnímáno tak jako teď, se vším, čím jsme si během těch deseti let prošli,“ míní Princův doprovodný zpěvák Shelby Johnson.