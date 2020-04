Dělili jsme se o kytary, cigarety i o holky, vzpomíná písničkář Žalman

Prý jsi pro mnohé spíš šaman než Žalman.

K tomu se váže příhoda, když nám v roce 1982 v Plzni náhle zapršelo při písničce Přiletí k nám zlej a krutej déšť. A za rok se přihodilo úplně to samé. Že se to stalo napoprvé, jsem prostě považoval za náhodu. Jenže o rok později jsme začali hrát už v podvečer, nad námi byla čistá modrá obloha, zahráli jsme pár písniček a pořád svítilo slunce. Ale jakmile jsme začali Přiletí k nám zlej a krutej déšť, přihnal se mrak, blýsklo se, šílená rána a neuvěřitelná průtrž. Ta písnička trvá sedm minut, celou dobu lilo jako z konve, a jakmile jsme dohráli, ani kapka. To už jsem si říkal, že se stalo něco hodně zvláštního. Že by se zopakovaly tak neuvěřitelné náhody, mi opravdu nejde do hlavy. Zvlášť když se k žádné bouři neschylovalo a pak to jako mávnutím kouzelného proutku přestalo.