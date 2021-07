StB jsem měl za zády. Chtěla, abych se vzdal svých písniček, říká folkař Dobeš

Jste spíš introvert, nebo lev salonů?

Měl jsem období, kdy jsem byl těžký introvert. V dětských letech, kdy jsem se učil do školy, nebo později, když jsem skládal písničky, jsem byl hodně zabraný sám do sebe. Ale pak, když jsem začal být žádaný, abych vystoupil před lidmi, jsem se musel stát chtě nechtě extrovertem. Jinak bych nevystoupil před lidi, jak by se mi třásla kolena.

Když jsem se potřetí rozváděl, ptali se mě u soudu, kolik mám dětí. A já jsem nevěděl, co jim na to mám říct. A tak jsem se nakonec zmohl na dost trapnou odpověď: „Promiňte, ale na tuto otázku jsem nebyl připraven!“ Pavel Dobeš