Do Prahy dorazí příští rok obnovená metalová kapela Pantera

Čtveřice Pantera v devadesátých letech přepisovala kánony metalové hudby. Desky Cowboys From Hell, Vulgar Display Of Power, Far Beyond Driven nebo nekompromisní prohlášení věrnosti žánru The Great Southern Trendkill přinesly na svou dobu neslýchanou směs thrashové ostrosti a hardcoreové výbušnosti v diamantově tvrdém zvukovém balení.

Svého času neměla čtveřice Phil Anselmo (zpěv), Dimebag Darrell (kytara), Vinne Paul (bicí) a Rex Brown (baskytara) v živelnosti a živočišnosti konkurenci a její surové pojetí těžkého kovu inspirovalo mnoho následovníků včetně Sepultury, Korn, Slipknot a dalších.

Když v roce 2004 tragicky zahynul Dimebag Darrell (vlastním jménem Darell Abbott) a o čtyři roky později jej na onen svět následoval jeho bratr Vinnie Paul (Vincent Paul Abbott), mělo se za to, že kariéra Pantery nadobro skončila.

V červnu 2022 se ale objevily informace o návratu kapely na pódia. Bratry Abbottovy nahradili kytarista Zakk Wylde, který si jméno vykoval působením u Ozzyho Osbournea, a Charlie Benante, bubeník skupiny Anthrax.

Vstupenky se začnou prodávat v pátek 25. listopadu od 10 hodin. Díky iDNES Premium si je ale můžete zakoupit již o dva dny dříve, od středy 23. listopadu od 10:00.