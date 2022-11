Legendární kapela Pantera se vrací po 24 letech! Vstupenky do O2 areny dříve

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek přednostního nákupu a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Pantera Sledovat Rock

Jde o jednu z největších metalových kapel všech dob. Pantera, to je nekompromisní kvarteto zpěváka Philipa Anselma, kytaristy Dimebaga Darrella, jeho bratra, bubeníka Vinnieho Paula a baskytaristy Rexe Browna, které dosáhlo v 90. letech obrovského celosvětového úspěchu.

Na kontě mají několik zlatých a platinových alb, vyprodané turné, divoká živá vystoupení a čtyři nominace na Grammy.

Jejich mistrovská metalová díla jsou dodnes základními kameny heavy music, včetně alb Cowboys From Hell, Vulgar Display Of Power a alba Far Beyond Driven, které se umístilo na prvním místě Billboardu.

V roce 2003 se kapela rozpadla, po řadě hádek, závislostech na heroinu a dalších problémech. Následně zemřeli také bratři Abbottovi, dva ze zakládajících členů.

V létě 2022 pak bylo oznámeno, že zpěvák Anselmo a baskytarista Rex Brown, poslední z původní sestavy, budou jako Pantera na turné po dlouhých 22 letech. Připojí se k nim kytarista Zakk Wylde, který hraje s Ozzym Osbournem a bubeník Charlie Benante z Anthrax.

Vstupenky na koncert v O2 areně, který se uskuteční 12. června 2023, se začnou prodávat v pátek 25. listopadu od 10 hodin. Díky iDNES Premium si je ale můžete zakoupit již o dva dny dříve, od středy 23. listopadu od 10:00.