Kapela Pantera má za hajlování frontmana v Německu stopku, český koncert platí

I když se Anselmo za své krajně nevhodné chování kajícně omluvil a dodal, že pokřikem o bílé síle měl na mysli bílé víno v backstage, pořadatelé německých festivalů Rock Im Park a Rock Am Ring si účast Pantery nepřejí a kapelu po debatách s fanoušky a dalšími vystupujícími z programu vyřadili.

Kapela na nich měla hrát počátkem června letošního roku. V jednání je také eventualita zrušení koncertu ve Vídni, který Pantera měla odehrát 31. května.

„Vzhledem k nacionálně socialistické minulosti je Vídeň povinována postavit se jakýmkoliv formám pravicového extremismu. Vystoupení kapely Pantera je s touto odpovědností zcela neslučitelné, proto i pro Vídeň platí: žádné jeviště pro Hitlerova obdivovatele, žádné jeviště pro Panteru!“ stojí v prohlášení.

Phil Anselmo je kromě jiného známý velmi vstřícným vztahem k alkoholu a dalším návykovým látkám, což jeho „blikanec“ na pódiu možná vysvětluje, nikoliv ale omlouvá. Ač bezprostředně po indicentu zveřejnil na YouTube video, v němž si sype popel na hlavu, schytal to mimo jiné od svých muzikantských kolegů, například od kapel All Shall Perish nebo Anthrax, v jejímž čele stojí kytarista židovského původu Scott Ian.

Letos v červnu zavítá Pantera do Česka, konkrétně do pražské O2 areny, přičemž ze stran pořádající agentury Live Nation nejsou žádné zprávy o tom, že by se uvažovalo o zrušení.