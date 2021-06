S Jandou nás pojí vzájemný respekt, říká baskytarista Olympicu Milan Broum

Nejprve prosím přijměte blahopřání k sedmdesátinám. Čeká vás nějaká větší oslava?

Děkuji za přání, není to číslo, ze kterého bych byl nadšen, ale vnitřně se cítím na mnohem míň, ale s realitou jsem se musel smířit. Velká oslava se prozatím konat nebude, jsem z početné rodiny, takže v této době se scházet ve velkém počtu by ještě nebylo rozumné. Pojal jsem to v nejužším kruhu, pouze s manželkou Danou a synem Milanem. S dcerou Danou, která žije v USA, to bylo na dálku po Skypu, a moc mi udělalo radost, že mi vnoučátka zazpívala Happy birthday dědo…

Velmi jsem zvažoval počátkem 80. let nabídku nastoupit do Pražského výběru. Z hudebního hlediska to bylo pro mě velmi lákavé, ale v té době jsem byl už ženatý a měl malé děti, takže Olympic byl pro mě větší jistota.