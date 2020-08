Kabát či Olympic místo koncertů píší písně, jazzman zve fanoušky k sobě

Jak se říká, chceš si pobavit Boha, seznam ho se svými plány. V tomto případě se až tak nesmál nejvyšší, ale spíš koronavirus, který udělal čáru přes rozpočet muzikantům a zpěvákům, kteří se těšili na letní koncertní a festivalovou sezónu. Ta se nekonala a je otázkou, kdy se vše vrátí do normálu. Ušetřený čas tak zpěváci nebo kapely využili po svém, někteří třeba k přípravě a pilování nového materiálu.

„Začátkem roku jsme ve studiu Sono roztočili novou desku, ale pak jsme museli práce přerušit. Chtěli jsme se soustředit alespoň na koncerty, měli jsme naplánované turné, které se nakonec taky nekonalo. Zrušená byla kvůli nezájmu publika i série koncertů Summer Arena, na které měli kromě nás vystupovat třeba Daniel Landa, Lucie, Chinaski nebo Vojtěch Dyk,“ svěřuje se Milan Špalek, baskytarista a textař kapely Kabát.



„Lístky se zkrátka neprodávaly, byli na tom bití i kluci z techniky. Uvažovali jsme, že bychom odehráli alespoň pár menších akcí, ale to v našem případě moc nejde, už jsme přece jen zvyklí na větší produkci. Takže jsme alespoň měli čas pracovat na albu. Máme natočených dvacet písniček, které teď textuju. Rádi bychom ji vydali do konce letošního roku, nejpozději na jaře toho příštího,“dodává Milan Špalek.

Podobně zkřížila pandemie plány i kapele Olympic, která do svých řad nedávno přijala nového člena, klávesistu Pavla Březinu.

„Na nás to mělo vliv poměrně zásadní,“ říká kapelník Petr Janda. „Nehráli jsme od února, některé koncerty se sice podařilo přesunout, ale většina z nich byla zrušená. Na druhé straně jsme ale měli možnost připravit nové album, udělali jsme konkurs na klávesáka, což by za normálního chodu bylo dost obtížné. Další pozitivní věc je, že už se všichni strašně těšíme na hraní,“ dodává Petr Janda.

Pokud jde o nové písničky, Janda přiznává, že na některé už hotové se znovu podíval, upravil je, dotáhl a složil ještě další. Na otázku, zda se na nich nějakým způsobem odrazí přítomnost nového člena, odpovídá, že v každém případě ano.

„Zatím je s námi krátce, ale už se stačil projevit jako skvělý hráč plný nových nápadů a zvuků. Navíc výborně zpívá, takže se zdá, že to byla ohromná trefa. Nový Olympic bude senzace roku. Šedesátka se blíží, tak buďte připraveni,“ uzavírá Petr Janda.

Přehodnotit vše nasmlouvané a naplánované musela i Bára Basiková. „Byl to šok. Chtěla jsem vyjet na turné se zpěvačkou Naďou Válovou, které jsem produkovala debutové album. V květnu a v červnu mě pak čekaly koncerty s kapelou Stromboli. Co naplat, musela jsem se s tím smířit. Tak jsem začala psát. Námět na film, na seriál a taky knihu. Ale hlavně svůj blog Když skočíš, já taky... Jezdila jsem taky pomáhat do jednoho domova seniorů, ale hlavně jsem byla se svými dětmi. A to je na tom to nejlepší,“ je přesvědčená Bára Basiková.

Hudebně o sobě dala nedávno vědět duetem Křídla tažných ptáků se zpěvákem Honzou Křížkem. O vlastním novém albu ale zatím neuvažuje.

„Vůbec jsem to neřešila a nechala věci plynout. Nač něco plánovat, když stejně nikdo neví, co a jak bude dál. Co se dalo přeložit, přeložila jsem. Některé akce jsem zrušila. To už je život. Hlavně, že jsme zdraví a máme se rádi. Všechno ostatní je v tuhle chvíli nepodstatné,“ soudí Basiková.

Novou písničkou o sobě nedávno dala vědět i Anna K., šlo o song Na malou chvíli. Jde o první předzvěst plánovaného nového alba, ale zatím není jasné, kdy přesně bude. I Anně K. koronavirus a opatření s ním spojená naboural plány, čili o jakýchkoliv přesných termínech momentálně není schopná mluvit.

Všechno zlé je ale pro něco dobré, jak podotýká swingový zpěvák Jak Smigmator, který dokončuje nové album. Přizval si na něj několik hostů, jejichž jména zatím tají, chce, aby byli posluchači překvapení. Jednoho ale prozradil, je jím v Americe domestikovaný český jazzman Ondřej Pivec.

„Z účasti Ondry Pivce mám velkou radost. Známe se spoustu let, ale ke spolupráci došlo až teď. Vlastně za to můžu poděkovat koronavirové krizi, která zastavila celý svět, a Ondra tak neodletěl na turné s Gregorym Porterem a zůstal v Praze.“

Vedle práce na albu ještě Smigmator uspořádal sérii komorních koncertů Jazz Piknik přímo u něj na chalupě. „Diář jsem měl pod tlakem událostí na červenec a srpen komplet vyškrtaný, tak jsme se s manželkou rozhodli, že uspořádáme několik hudebních večerů. Jazz Piknik jsme na zahradě na Vyžlovce rozjeli už koncem června a hrát chceme celé léto.“