VIDEO: Nerez natáčel na hřbitově klip o lásce, kterou přervala válka

Kolekce dvanácti originálních písní - převážně od Zdeňka Vřešťála a Lucie Šoralové, ale i od zajímavých autorských hostů, jako je Ondřej Soukup nebo Silvia Kaščáková - překvapuje žánrovou pestrostí. Nahrávka je stylově rozkročená napříč celou Evropou. Stojí tak vedle sebe čardáš, folková balada, reggae, šanson i akustická pop music, zní čeština, slovenština, hebrejština, srbochorvatština či romština.

Před vydáním alba skupina zveřejnila klip k písni Klec. Natáčel se na venkovském hřbitově a také v budově starého dřevěného nádraží v Řevnicích v režii Dominika Miškovského. Odehrává se ve dvou časových rovinách, před druhou světovou válkou a v současnosti.

Kromě členů kapely hrají v textu písně i ve scénáři hlavní roli katolická dívka Marie a židovský chlapec Izaac. „Jejich velkou lásku přerve válka a čas symbolizovaný parní lokomotivou se neodvratně valí do současnosti. Tempo se stále zrychluje až do finálního tance obou nešťastně zamilovaných milenců. Klip je podobenstvím o rozděleném světě. A jenom láska nás spojí,“ komentuje klip i text písně Zdeněk Vřešťál.

Skupina má před sebou letos na jaře rozsáhlé turné po Čechách a Moravě, na které naváže i řada koncertů na Slovensku v podzimních měsících, a ještě před tím i vystoupení na velkých letních festivalech. Kromě základního tria jsou členy kapely Nerez & Lucia francouzský kontrabasista Grégoire Brun, hráč na akordeon a saxofon David Lomič a multiinstrumentalista Robert Fischmann.

Folková skupina Nerez vznikla v roce 1981. Její jádro tvořila autorská trojice Zuzana Navarová, Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský. Vydala ceněná alba Masopust, Na vařený nudli, Ke zdi a Nerez v Betlémě. V polovině 90. let skupina ukončila činnost, nicméně občas se hlavní trojlístek na pódiu potkával až do předčasné smrti Zuzany Navarové v roce 2004. Loni se Vřešťál se Sázavským spojili s Luciou Šoralovou a Nerez vstoupil do další etapy své existence.