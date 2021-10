RECENZE: Skupina Napořád debutuje až moc hodnou a uhlazenou deskou

A právě s Chinaski bude jejich hudba už asi napořád srovnávána, s tím pánové a dámy už bohužel těžko něco nadělají.

Zvlášť když se žánrově pohybují v prakticky totožném rybníčku. Pop rocku s důrazem na chytlavé melodie a s texty o tom zřejmě nejopěvovanějším lidském citu, který se objevuje i v názvu desky. Aby bylo jasno.

Už v úvodní Jedeme spolu si při poslechu podvědomě dosazujete hlas Michala Malátného, který, až svou ledabylou „středočeskou“ výslovností nemusí každému sedět, je prostě signifikantní a okamžitě rozpoznatelný. Což je trochu problém Napořád.

Jak ženské, tak mužské vokály jsou sice intonačně naprosto v pořádku, ale bez jiskry a osobité barvy. Celé to zní tak nějak uhlazeně, až zakřiknutě. Totéž platí o samotných písničkách – jsou až příliš hodné, schází jim větší dravost, drajv, odpich, sebevědomí.

Klidně i trochu drzosti. Chytlavou písničku Napořád umějí, ale co s tím, když výsledek občas zní jako připomínka televizního popu z osmdesátých let, viz třeba Tancovat a zpívat. „Každý chce přece jen mít rád,“ zpívá se v ní a působí to jak ze zpěvníčku Ivety Bartošové.

Láska je nejvíc Napořád Hodnocení­: 50 %

Trochu prachu, špíny z cest a potu by neškodilo.

Některé skladby mají potenciál rozkvést při koncertní prezentaci, například Hřích nebo Anděl. Druhá jmenovaná ale poněkud irituje ledabylým textem.

Téma svého osobního anděla už zpracoval kdekdo, včetně Karla Kryla nebo Xindla X, ale tohle je snůška banalit. „Když nemáš nápad, ty vole, tak ho zkus vyhrát v tombole...“ Tudy ne.

Láska je nejvíc není albem, které popuzuje tupostí nebo vlezlou podbízivostí. Neurazí, ale zároveň nijak zvlášť nenadchne. Kromě skalních fanoušků Chinaski po ní může s klidným srdcem sáhnout každý, kdo má rád české spotřební poprockové písničkaření. Což samozřejmě může fungovat jako doporučení stejnou měrou jako varování.