Nové album Chinaski vzniklo v šatnách spontánním jamováním na španělky

Měli jste v záloze i jiné názvy než 11?

Původně jsme chtěli, aby se deska nejmenovala nijak, protože jsme vlastně znovu na začátku, v nové sestavě. Naše úplně první album taky nemělo žádný název, takže jsme si říkali, že bychom to mohli zopakovat. Další varianty názvů jsme samozřejmě měli, ale skutečně nestály za to, zapadly, takže jsme se rozhodli pro titul 11. Ty dvě jedničky nám přišly hezké a pozitivní.

Jste tedy znovu na začátku. Co přesně začíná? Jaká bude nová kapitola Chinaski, odstartovaná tímhle albem?

Po patnácti letech jsem měl pocit, že jsme zaseklí v kolovrátku, už mě to nebavilo. Řekl sem si, že s tím buď něco udělám, nebo to musí skončit. Takže jsme vyměnili sestavu, máme tři nové členy, kteří jsou ochotní dát za hraní život. Po letech jsem znovu zažil krásný pocit sounáležitosti a pospolitosti. Vrátily se mi vzpomínky na naše začátky, kdy jsme byli šťastní, že spolu můžeme dělat muziku a jezdit po vlastech českých. V nové sestavě jsme se báječně sehráli a cítím, že máme spoustu nápadů, energie a chuti. Těším se na další písničky, které spolu uděláme. Většina skladeb na novém albu vznikla v šatně po koncertě, kdy jsme slezli z pódia a dvě hodiny jsme mydlili do španělek. Přijde mi, že jsme se vrátili do přirozeného kapelního módu.

Čili na nových věcech se podíleli i noví členové?

Právě že hodně. Všichni jsou schopní něco napsat, my jsme je povzbuzovali, ať toho skládají co nejvíc. To je pro mě naděje a perspektiva do budoucna. Věděl jsem, že půjde o těžký krok, takhle razantně vyměnit sestavu, že tím kapelu možná pošlu ke dnu, ale myslím, že se to vyplatilo.

Překvapilo mě, že nové album začíná pomalou písničkou. Čekal bych na úvod něco razantnějšího.

Taky jsem si představoval, že se trochu víc opřeme do kytar, budeme tvrdší a rockovější, ale nakonec z nás vylezlo tohle. Máme holt období pomalejších romantičtějších písní.

Ovlivňovala vás během prací na nové desce nějaká hudba?

Poslouchám právě hodně The Black Keys a sólové věci jejich zpěváka Dana Auerbacha. Jsou nádherné. V jeho hudbě je slyšet dost country, což jsme použili do písničky Já a můj kůň. Jde o takový fórek, ale to mě na tom baví, že noví členové přinesli tyhle prvky. Nevím, jestli bychom s minulou sestavou natočili country. Ale to je ono, vezmete si do kapely nové lidi, kteří nosí skvělé nápady.

Čí hlas zní v písničce Dokonalá chvíle?

Jitky Čvančarové. Je to skladba z divadelního představení Kleopatra, kde spolu hrajeme. Klukům se líbila, takže jsme ji dali na desku. Musím říct, že mi Jitka ve studiu vyrazila dech. Ženský zpěv je krásný a ona navíc zpívá ne jako herečky, které ten výraz prostě umějí „zahrát“, ale jako skutečná zpěvačka.