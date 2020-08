Chtějí se vymanit ze stínu Chinaski. Bývalí členové kapely stvořili Napořád

„Clint spoluprodukoval album Rockfield od Chinaski. Výborně si s ním rozumíme, má stejný názor na muziku jako já, čili jsem chtěl, aby se podílel i na našich nových věcech. Poslal jsem mu dema a on odpověděl, že na tom bude dělat velmi rád,“ říká frontman skupiny Ondřej Škoch.

Pokud jde o onen stejný pohled na hudbu, upřesňuje Škoch, že Napořád chce hrát „písničky k tanci, poslechu, ale zároveň se chceme trošku odlišit od ostatních tím, že klademe důraz na čtyři hlasy. Potenciál dvou mužských a dvou ženských hlasů chceme využívat opravdu naplno. Z písniček by měla jít radost, žádná deprese,“ dodává.

Zmíněným Chinaski se vyhnout nelze, Škoch a Kužvart v sestavě skupiny působili šestnáct let. „Byla to součást našich životů a rozumím tomu, že se o Napořád píše jako o kapele, kterou založili bývalí členové Chinaski. Ale věřím tomu, že se časem tenhle apendix Chinaski vytratí a lidi nás budou brát jako zcela svébytnou skupinu. Když nás Michal vyhazoval z kapely, říkal, že to chce celé zažít znovu s někým jiným. Děkuju mu za to, protože jsem to já, který to celé zažívá znovu. Oni si k sobě vzali jiné muzikanty a pokračují dál. My začínáme opravdu od nuly,“ svěřuje se Ondřej Škoch.

Současné aktivity Chinaski sleduje, a jak říká, František Táborský a Michal Malátný vždy dokázali přijít s typickým rádiovým singlem. „Svůj názor na jejich zatím poslední desku mám, ale asi bych ho úplně neventiloval. Ať si ho každý udělá sám za sebe,“ uzavírá Škoch.