Ceny MTV obsadily Budapešť, aby podpořily utlačovanou LGBTQ komunitu

Televize MTV vyhlásila hudební ceny v maďarské metropoli na podporu místní LGBTQ komunity, tedy homosexuálů, bisexuálů, transgenderových osob a ostatních lidí s odlišnou orientací či sexuální identitou. Maďarský parlament v polovině června schválil zákon, který zakazuje osvětu o sexuálních menšinách. Normu kritizují aktivisté i Evropská unie.



Slavnostní večer se po loňském virtuálním ročníku konal naživo. Televize MTV prohlásila, že jde o „globální oslavu hudby pro všechna obecenstva po celém světě“. Některé homosexuální páry se na červeném koberci líbaly, zatímco jiné se na podporu sexuálních menšin oblékly do duhových šatů, napsala agentura AP.

„Jsem nadšená a vděčná MTV. Myslím, že cenzura jakéhokoli druhu lásky je nanic, a tohle je tak trochu boj proti tomu,“ řekla na červeném koberci popová hvězda Kim Petrasová, která se stala první transgenderovou účinkující na evropských hudebních cenách MTV.

Cenu za nejlepší hudební videoklip získal rapper Lil Nas X se songem Montero (Call Me By Your Name) s homosexuální tematikou. Jihokorejská chlapecká kapela BTS zvítězila ve čtyřech kategoriích, například nejlepší pop a k-pop, a získala tak nejvíce cen ze všech.

Za nejlepšího nováčka byla vybrána 28letá americká rapperka Saweetie. Italská rocková skupina Maneskin, která se na jaře stala vítězem mezinárodní písňové soutěže Eurovize, zvítězila v kategorii nejlepší rock.

Během hlavní show byli také poprvé vyhlášení vítězové ceny za „generační změnu“, odneslo si ji pět mladých lidí bojujících proti zákonům, které v Maďarsku diskriminují sexuální menšiny. Na slavnostním večeru vystoupila kromě Sheerana i kapela Imagine Dragons či britský zpěvák Yungblud, který zvítězil v kategorii alternativní hudby.