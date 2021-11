ABBA na vrcholu hitparády. Voyage je nejrychleji prodávaným albem roku

Na své si přijdou také fanoušci gramofonových desek. Za týden od vydání se prodalo 29 900 kopií této desky na vinylu, což z ní dělá nejrychleji prodávané vinylové album století, dodala společnost.

Obal alba Voyage

V žebříčku jednotlivých písní je z nového alba nejvýše skladba Don´t Shut Me Down na 49. místě.



Album Voyage, na nějž mají kritici protichůdné názory, je první deskou kapely od alba The Visitors z roku 1981. Pro hudební nadšence to byl dlouho očekávaný comeback.

„Jsme tak šťastní. Zdá se, že naši fanoušci si užívají naše nové album stejně, jako jsme si my užili jeho tvorbu,“ uvedla ABBA v prohlášení.



Oficiální statistiky započítávají interpretům počet týdnů strávených na prvním místě hitparády. Pro kapelu ABBA je to prozatím 58. týden. To v historii překonali pouze The Beatles a Elvis Pressley, uvedla společnost Official Charts Company.



Hranici 200 tisíc prodejů za týden od uvedení alba v posledním desetiletí překonali pouze tři interpreti - zpěvačka Adele s deskou „25“, Ed Sheeran s albem „Divide“ a skupina One Direction s dílem „Midnight Memories“.

Hologramové turné

Čtveřice se také příští rok vydá na turné, ovšem nebude na něm vystupovat fyzicky, ale prostřednictvím hologramů. Pomocí techniky capture motion, využívanou ve filmu, byli ve studiích vytvořeny počítačoví omlazení „dvojníci“ Bennyho Andersona, Björna Ulvaeuse, Agnethy Fältskog a Anni-Frid Lyngstad. Pracovala na nich společnost Industrial Light & Magic, kterou založil George Lucas, tvůrce ságy Star Wars.

Skupina ABBA vznikla ve Stockholmu v roce 1972 a šlo o jednu z nejúspěšnějších kapel všech dob. Do roku 2010 prodala přes 375 milionů desek a ve své době vydělávala víc než švédský koncern Volvo.

V jejím katalogu najdeme hity jako Waterloo, Mamma Mia, S.O.S. Voulez Vous, Our Last Summer, Ring Ring, Fernando, When I Kissed The Teacher a mnoho dalších. Některé z nich zazněly i v mimořádně úspěšném snímku Mamma Mia! a pokračování Mamma Mia! Here We Go Again.

Kapelu tvořily dva páry, Benny Anderson a Björn Ulvaeus měli na starosti hudbu, texty a doprovodné vokály, Agnetha Fältskog a Anni-Frid Lyngstad sólový zpěv.

Protínaly se nejen jejich profesní životy, ale i soukromé. Anni-Frid tvořila pár s Bennym a Agnetha s Björnem. První dva se vzali v roce 1978, tedy zhruba ve stejné době, kdy druzí dva požádali o rozvod. Pochroumané vztahy nakonec vedly k rozpadu kapely.