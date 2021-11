Shrek je nadčasový, soudí frontman kapely Counting Crows. A těší se do Prahy

Z jakého důvodu jste vydali čtyřpísňové EP Butter Miracle Suite One místo plnohodnotného alba?

Protože jsem napsal jen čtyři písničky, se kterými jsem byl opravdu spokojený a líbily se i kapele. Takže jsme si řekli, že je vydáme v této podobě.

Je podle vás formát dlouhohrající desky už přežitý?

Neřekl bych, pořád věřím, že desky mají smysl. Nikdy jsme nebyli vyloženě singlovou kapelou, i když je jasné, že v dobách streamovacích služeb je mnohem snazší a rychlejší zaujmout singlem než albem.

Co přesně znamená název Butter Miracle Suite One?

To vám neprozradím, nezlobte se. Je to mé tajemství. Pro mě má totiž tohle spojení slov zvláštní význam.

Skladba Bobby And The Rat Kings připomíná stadionový rock Bruce Springsteena. Jsem na správné stopě?

Chtěl jsem, aby písnička zněla spíš jako Mott The Hoople říznutí The Who. Použil jsem typické townshendovské power akordy a při skládání jsem myslel na skladby jako Baba O’Riley, ale jak říkáte, zní to spíš jako Bruce Springsteen.

Nahráli jste písničku Accidentally In Love pro film Shrek 2. Jste milovník animovaných snímků?

Podle mě jsou v mnohém lepší než klasické hrané filmy. Je to součást americké kultury, líbí se mi už od dětství. Klasiky jako Sněhurka a sedm trpaslíků mě jako malého formovaly. Jsou to nadčasové příběhy, třeba speciálně Sněhurka absolutně nestárne, líbí se dalším a dalším lidem. Co se Shreka týče, první film byl brilantní. Dvojka byla taky skvělá, a když jsem dostal nabídku napsat pro ni skladbu, okamžitě jsem souhlasil. Bylo mi ctí stát se součástí něčeho, na co se budou dívat další a další generace.

Podílel jste se jako producent na vzniku několika filmů. Pohybujete se pořád v tomhle byznysu?

Už ne. Byla to zajímavá, obohacující práce, naplňovala mě, ale teď už je to za mnou a chci se věnovat jen hudbě. Když skládám a nahrávám, je to čistě má vizitka. Samozřejmě, podílejí se na tom i další lidé včetně studiových techniků, řeším to s vydavatelskou firmou, ale v jádru je to pořád moje dílo. Kolem filmové produkce se točí stovky lidí. Bere to hodně času a energie, raději se budu plně věnovat kapele.