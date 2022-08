Cenu MTV za nejlepší video získala Swiftová, uspěl také Eminem či Styles

Cenu americké televize MTV za nejlepší video získala zpěvačka Taylor Swiftová za desetiminutovou verzi snímku k hitu „All Too Well: The Short Film“. K vítězům v dalších kategoriích patří mimo jiné Jack Harlow, Harry Styles, Nicky Minajová, Eminem či skupina Red Hot Chili Peppers.