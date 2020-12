RECENZE: Monkey Business zhořkli, zpívají i o rozprodávání svobody

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta 21 Savage Sledovat interpreta Monkey Business

Po dvaceti letech kariéry a deseti řadových deskách už kapelu Monkey Business opravdu nelze brát jen jako vedlejší výstřelek hyperaktivního Romana Holého, tahouna J. A. R., ale jako svébytné hudební těleso s vlastní poetikou a osobitým přístupem k věci.

Ten byl Holého gangu vlastní vždy, hovořilo se a hovoří o humoru, ale album Freedom On Sale je do určité míry hořkou a naštvanou nahrávkou.

Hlavně tedy textově a ideově, viz názvy skladeb jako Chaos Is The Key, Fuck Neutrality nebo titulní Freedom On Sale, kterou v bookletu, postaveném na koláži sochy Svobody na skládce, uvozuje citát zakladatele gonzo žurnalistiky Huntera S. Thompsona.

Vlastně se ani moc nedá hovořit o břeskném euforickém funku. Je ho tu opět slušná porce, ale nejsilnější je album ve chvílích, kdy opouští žánrová dogmata a jen si tak zlehka pluje. Úvodní nářez Chaos Is The Key zdobí zpěv hostujícího Dana McCaffertyho ze skotské hardrockové kapely Nazareth.



Je to přesně ten moment, kdy se láska Holého k rockovým ikonám pojí k jeho zálibě v prozkoumávání kořenů taneční hudby. Funguje to dokonale a kořením je hlas Terezy Černochové. A když už je řeč o hostech, notnou stopu na albu zanechal pianista Ondřej Pivec, Epoque Quartet nebo americký zpěvák a trombonista Ashley Slater, člen kapely Freak Power, v níž působil Norman Cook, známý jako Fatboy Slim.

Freedom On Sale Monkey Business Hodnocení­: 65 %

Titulní Freedom On Sale tepe klasickou funkovou rytmikou, ale přes veškerou odvázanost jen dláždí cestu elektro hitovce One Boy One Girl. Robotický beat jak od Kraftwerk, geometricky přesné vokály, táhlé klávesové linky, skvělá práce.

I v dalších skladbách se Monkey Business vydávají mimo svá zavedená teritoria. Nejsilnější jsou v houpavé, dubem a reggae načichlé lahůdce Compass Point nebo v atmosférické Father’s Fail (Interstellar).

Naopak postradatelní například v podivně křečovité funkové variaci na Pražský výběr Fuck Neutrality, kterou postrkuje vpřed jenom textová pointa „fuck neutrality/choď do piči“, nebo tam, kde jen vyplňují žánrová schémata a jejich fascinace laciným popem ztrácí nadhled.

Je to příklad třeba Fly High, která zní jako podkres k neokapitalistickým českým filmovým počinům z 90. let.