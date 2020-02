RECENZE: Mandrage s pomocí přátel odehráli svůj poslední koncert

Na pódiu tak defilovali třeba Tomáš Fröde, frontman kapely Imodium – zazpíval si píseň Waterloo z aktuální desky Vidím to růžově – Adam Mišík si střihl song Na dlani, na pódiu se objevil i producent Armin Effenberger, který s Mandrage pracoval na zmíněné nejnovější desce, nebo i zpěvačky Anna K., Katarína Knechtová (zpívala Hledá se žena) či Debbie. Možná největší hit Šrouby a matice přišel odzpívat Mirai Navrátil.



Čili to spíše než klasický koncert připomínalo jakési vzpomínkové pásmo nebo snad benefiční večer. A kdesi daleko, nejspíš nejen „fyzicky“, ale i „psychicky“ byl ten, kvůli němuž tahle situace nastala.



Že skupina, o jejím kvalitativním potenciálu můžeme samozřejmě vést spory, ale která je bez diskuse na vrcholu popularity – a natřískané Forum Karlín to jen potvrdilo – balí kufry. Nabízí se možná kacířská myšlenka, proč prostě nepokračovat dál s někým jiným, ale to podle všeho Mandrage nechtějí.



Odmyslíme-li si zástup hostujících zpěváků, byl by to nejspíš standardní koncert téhle kapely v podobě, jak se na albech z poslední doby prezentuje. Čili žádná rocková jízda, spíše diskotéka s infantilními písničkami, které fungují na první dobrou a vždy obsahují nějaký ten háček, díky němuž je týden nemůžete vyhodit z hlavy, ať se snažíte sebevíc. Živě to je, snad i díky hutnějšímu a plnějšmu zvuku, o fous snesitelnější než z alb. I když existence skladeb jako Františkovy lázně nebo již zmíněná a samozřejmě hojně aplaudovaná Šrouby a matice, je pro mě dosud něco, s čím jsem se vnitřně nesrovnal.



Tohle Mandrage uměli a fanové jim to baštili i s navijákem. Hudební ekvivalent obloženého chlebíčku z bufetu bude mít své věrné vždycky zajištěné a když se na to dá skvěle trsat, prozpěvovat si refrény jako „Ona se smála/a já se zamiloval“ nebo má noční můra z poslední doby „Hopsa hejsa bordel v bytě/lásko sežrat chci tě“, špulit rtíky při focení selfíček a vůbec se tak nějak „po našem“ odvázat, je to doma.



Dlouhej únor Mandrage Forum Karlín, Praha 1. února 2020 Hodnocení­: 40 %

Na soustředěný poslech to není, pozoruhodných hudebních nápadů je tam pomálu. Mandrage to sekali stylem „kde to můžeš udělat ještě vlezlejší, neboj se toho“, s texty si rovněž hlavu nelámali a výsledkem byl tvar, kteří jedni zbožňovali, druhým pil krev. Teď je nicméně konec. Zda skutečně defnitivní, ukáže až čas. Jak známo, žádná kapela není tak rozpadlá, aby za čas s velkou slávou nemohla podniknout návrat na pódia. A Mandrage nevyloučili, že možná někdy, v lepších časech...