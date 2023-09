S ukřižováním na pódiu Madonna v Praze narazila. Skandální, psala církev

Předmětem kontroverze bylo symbolické ukřižování, které bylo součástí Madonniny show. Během skladby Live To Tell totiž zpěvačka visela na šestimetrovém kříži, s trnovou korunou na hlavě a na plátně za ní svítila číslice 12 milionů, což byl počet afrických dětí nakažených chorobou AIDS. „Jsem přesvědčena, že by se na mě Ježíš Kristus nezlobil. Pokračuji v jeho učení, snažíme se, aby byl svět lepší a krásnější,“ prohlásila na svou obhajobu Madonna.

Církevní představitelé v čele s tehdejším kardinálem Miloslavem Vlkem ale měli na zpěvaččinu provokativní pódiovou rekvizitu poněkud jiný názor. „My křesťané nehodláme posuzovat uměleckou hodnotu těchto megashow, ale jasně říkáme, že je to pro nás naprosto nepřijatelné,“ prohlásil Vlk v oficiálním prohlášení České biskupské konference. Zpěvačku dále označil za takzvanou Madonnu a o jejím koncertě hovořil jako o kontroverzním, až skandálním.