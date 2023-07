Madonna je statečná, bojuje proti ageismu, tvrdí zpěvačka Carlisle

„Respektuji to, co dělá. Je odvážná, že se takhle vystavuje. Nemyslím si, že bych to někdy dokázala,“ řekla Carlisle, která se poprvé proslavila v 80. letech s dívčí skupinou The Go-Go’s.

Stejně jako většina ženských popových hvězd prý po celou svou kariéru musela čelit ageismu a sexismu, které jdou ruku v ruce s veřejným vystupováním.

„Vždycky tu byly prvky ageismu a sexismu, taky to zažívám... ale ne v takové míře jako ona. Buď jenom řeknou, že jsem stará bába, nebo že mám moc úprav v obličeji,“ dodala. „Tohle o chlapech nikdo neříká,“ uzavřela zpěvačka, která v minulosti přiznala, že zkusila botox, ale žádné plastiky nemá.

Dlouhá léta byla závislá na alkoholu a drogách, což se projevovalo i na její pleti. Teď si ji udržuje zdravou stravou. „Věřím, že je to dýcháním, okysličováním pokožky. A taky nejím maso a průmyslově zpracované potraviny a samozřejmě nepiju alkohol a nekouřím. A vždycky se odlíčím. Vlastně i když jsem pila, pokaždé jsem se odlíčila, bez ohledu na to, jak moc mimo jsem byla,“ říká zpěvačka.