RECENZE: LP v Praze odzpívala a odehrála láskyplný koncert

Napojení publika na zpěvačku bylo evidentní od prvních tónů úvodní Golden a během koncertu se ještě stupňovalo. LP je ojedinělá a především díky emotivně zabarvenému hlasu okamžitě rozpoznatelná. Jako skladatelka dbá především na silnou melodii a čerpá z amerického folku a rocku. Občas to trochu přepálí s patosem, viz třeba písničky Long Goodbye nebo One Like You z aktuální desky Love Lines, které zazněly ke konci řádného setu těsně před přídavky.

Živě je jejich až přílišná exaltovanost nicméně trochu snesitelnější než na albu, což má co dělat s atmosférou, kterou LP dokáže vygenerovat. Je totiž jasné, že koncertování je její doménou. Zpívá bezvadně a bez zaváhání, doprovází se na ukulele a především perfektně komunikuje s publikem. Bez jakéhokoliv podbízení si ho okamžitě dokáže přitáhnout na svou stranu, pouze silou své osobnosti a upřímností svých písní.

LP 75 % O2 universum, Praha 1. března 2024

LP nekalkuluje a když se jí povede hit jako Girls Gone Wild nebo When We’re High, není to proto, že by dlouze spekulovala nad co nejchytlavější melodií. Zní to, že si prostě doma jen tak jamovala a najednou se shůry snesl nápad.

Tématem jejích písniček je láska, nahlížená z mnoha úhlů pohledu, ale také víra. LP je svým způsobem nábožensky založená, hledající, tázající se sebe sama. V tuto chvíli má po boku milovanou osobu z Česka, což se na intenzitě a zároveň intimitě pražského vystoupení rovněž podepsalo, pochopitelně v dobrém.

Koncert byl uvolněný a připomínal tak akorát rozjetý večírek, kde už se všichni uvolnili, ale nikdo není v takovém stavu, že by tím ostatní obtěžoval. Scéna dobarvovala písničky tak akorát, aby světelná show nepřehlušila hudbu.

Největší „bugr“ si zpěvačka nechala na přídavky, během nichž zasypala obecenstvo konfetami a na pódium přizvala rej tanečnic.

Vše do sebe zkrátka zapadlo a výsledný dojem je vyloženě pozitivní, což se týká i bezvadně sehrané a ukázkově šlapající doprovodné kapely. Nebyla to úplně energetická pecka do žil a euforie, kterou předvedli o týden dříve Depeche Mode, ale LP neošidila nic a nespokojen nemohl být nikdo.