RECENZE: Na Love Lines to LP místy trochu přehnala s patosem

LP, vlastním jménem Laura Pergolizzi, byla vždy svobodomyslná, nespoutaná umělkyně, což se samozřejmě v jejích písničkách odráží. Díky typickému, zejména ve výškách zalykavému pěveckému projevu, ji okamžitě identifikujete, což je další devíza. Připočtěme cit pro nosnou, nezřídka hitovou melodii (v minulosti třeba Lost On You nebo Girld Gone Wild), naprostou autenticitu, uvěřitelnost a máme před sebou originál.

Její písničky se samozřejmě dají jen tak „poslouchat“, ale mnohem víc si z nich člověk odnese, pokud se je pokusí společně s ní „prožít“.