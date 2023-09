Češi umí docenit umění. Cítím se tu svobodně, říká zpěvačka LP

Do Česka se ale LP vrátila ještě v létě. V srpnu zazpívala na Prague Pride a připomněla, proč je tak výraznou osobností, když přijde řeč na téma LGBTIQA+.Zpěvačka se identifikuje jako genderově neutrální a v angličtině používá zájmena oni, tedy they. Ty byly využity i během rozhovoru. Do češtiny jsme pak text po schválení managementu přeložili do následující podoby.



Čtu teď knihu Just Kids od Patti Smith. Píše v ní o tom, jak je důležité, aby umělec zůstal v kontaktu se svým „vnitřním Bohem“, ale zároveň neutíkal z reality, ve které tvoří. Vnímáte to stejně?

To je skvělá kniha! Patti tam asi mluví o tom, že je nutné zůstat tady a teď?

Vnímám to tak. Rozumím jí. Pro mě je kontakt s realitou spíš důležitý kvůli fanouškům a posluchačům na koncertech. Kvůli tomu společnému napojení, které se logicky odehrává ve více rovinách, ale také v tom fyzickém, materiálním světě. Vyloženě tvorba a psaní písní mě ale posouvá z reality trochu jinam.