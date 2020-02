RECENZE: Lindemann odehráli z......ě zábavný koncert

Koncert Lindemann, což je sólový počin zpěváka kapely Rammstein a švédského kytaristy, skladatele a producenta Petera Tägtgrena, člena skupin Pain či Hypocrisy, teprve v celé své nahotě (a tohle slovo tu není náhodou) ukázal, jak lze tento projekt vnímat. V prvním plánu si samozřejmě lze užívat řádně nadupanou hudbu. Oba hlavní protagonisté jsou zkušení profíci, Lindemann je rozený frontman a celá pódiová prezentace s bíle oděnými a mrtvolně nalíčenými muzikanty je dotažená do nejmenších detailů. Šlape to náramně, beaty prosekávají cestu do nejnižších pater podvědomí, kytary se zařezávají s neúprosností cirkulárky a Lindemannův charakteristický zpěv to celé korunuje.



V druhém plánu jde samozřejmě o notně úchylnou, místy až zvrácenou podívanou. Do balíčku Lindemann totiž patří i projekce plné obtloustlých nehezkých nahých těl, detailních záběrů na stydké pysky propíchnuté piercingem, výuku němčiny jak z východoněmeckého pornofilmu ze 70. let s plácáním po zadku a podobné „mládeži nepřístupné“ chuťovky.



Do perverzního a záměrně oslizlého projevu kapely to samozřejmě naprosto zapadá a přiznejme si, že právě bez těch projekcí by byl koncert poloviční.



Lindemann na aktuálním albu F&M zkoumají vztah muže a ženy, samozřejmě svou typickou optikou. Skladby jako Knebel nebo Frau & mann, které samozřejmě zazněly, doplněné skladbami z debutu Skills In Pills (Fat, Cowboy nebo Ladyboy) krom toho, že jsou kontroverzní a pro někoho zkrátka nestravitelné, v sobě nesou notnou porci humoru.



Lindemann O2 universum, Praha 10. února 2020 Hodnocení­: 75 %

Což se projevilo i na koncertě. Lindemann zkrátka jsou vtipní a mnohdy bylo jasné, že všechny ty s prominutím prasárny mají vyloudit pobavený úsměv. Nadsázka je jasná, jen ji ne každý okamžitě rozklíčuje. Ale když se v jednom okamžiku Lindemann s Tägtgrenem objevili v obří průhledné kouli, která putovala napříč rozjásaným davem, bylo jasné, že tohle dva nic z toho neberou nijak smrtelně vážně. Nebo když v jednu chvíli na koncertě rozpoutali dortovou přestřelku jak z grotesek. Chtějí se prostě pobavit a činí tak způsobem, k němuž prostě nelze nezaujmout nějaké stanovisko.



A kdo chce, může si na jejich koncertu najít i nějaké to „nastavené zrcadlo“ pokrytectví, ve sklepě ukryté alternativní incestní rodině navenek spořádaného a úctyhodného občana, konzumu, posedlostí kultu krásného těla a podobně. Tohle všechno tam je. V zatraceně zábavné a chytlavé podobě.