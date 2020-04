Zrodí se znovu hvězda jménem Lady Gaga? Comeback se odkládá kvůli koronaviru

V době chudé na skutečně silné příběhy je životní osud Stefani Joanne Angeliny Germanotty obzvlášť vděčný. Zádumčivá dívenka s italskými kořeny, v devatenácti letech, dle svých slov, opakovaně znásilňovaná. Následkem toho trpěla posttraumatickou stresovou poruchou, přičemž jméno onoho chlípného smilníka nehodlá zveřejnit, aby se k těm strašlivým okamžikům nemusela znovu vracet.

Možná i proto se Stefani pro svět showbyznysu vzdala svého občanského jména a rozhodla se zbourat hitparády pod jménem Lady Gaga. Inspirací k pseudonymu jí byla skladba Radio Gaga kapely Queen. Uspěla hned debutovým albem The Fame z roku 2008 s hity Just Dance, Paparazzi nebo Poker Face.

Zpěvačka, pro kterou bych vraždil

Hudební průmysl vycítil novou štiku v notně zamřelém rybníku. Lady Gaga měla všechno potřebné – sexappeal, extravagantní kostýmy, chuť bořit zavedené konvence, zároveň ale být přijatelná masovému vkusu. Výsledkem toho všeho bylo album Born This Way z roku 2011. Bombasticky vyprodukovaná a zároveň rozmatlaná koláž všeho a zároveň ničeho. Moment, který měl být pro Stefanii klíčový a který nezvládla. Nestala se novou Madonnou, byť k tomu měla nakročeno. Hrozně moc chtěla, písně jako Born This Way nebo Heavy Metal Lover měly jedinou ambici – skrze chytlavé slogany podepřít pověst Lady Gaga jako popové věrozvěstkyně. Rozpačité přijetí desky nebylo nijak překvapivé. Bavíme se o době jednoalbových popových rychlokvašek, do nichž Stefani zapadala takřka ukázkově. Respektive mohla by zapadat. Ani následující deska ARTPOP, vydaná v roce 2013, nepřinesla žádný globální hit a zdálo se, že se nad milou Lady Gaga začíná zavírat voda.

Ani společná deska s jazzovým zpěvákem Tonym Bennetem nazvaná Cheek To Cheek z roku 2014, ani o dva roky později vydané album Joanne, nezaznamenaly nijak zásadní úspěch. Pak ale přišel totální průlom: film Zrodila se hvězda v režii herce Bradlyeho Coopera, který si zahrál hlavní roli. Partnerkou mu byla právě Stefani Germanotta, čili Lady Gaga. Předvedla skvělý výkon. Civilní, bez masek a šminek, V tom filmu byla sama za sebe. A když se rozezněla písnička Shallow, rázem tu stála zcela jiná Lady Gaga. Na milost ji vzali i ti, kterým byla jinak proti srsti. Nebyla to její první herecká příležitost, objevila se ve filmech Muži v černém 3, Machete zabíjí nebo Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil. A režisér Ridley Scott s ní počítá do hlavní role chystaného thrilleru Gucci.

Zůstaňte doma

Letos se Lady Gaga měla připomenout novým albem s názvem Chromatica. Předznamenal ho singl Stupid Love, kterým se zpěvačka chtěla vrátit do dob svých začátků. Deska měla vyjít 10. dubna, ale s přihlédnutím k současnému stavu zpěvačka vydání odložila.

„Přestože věřím, že umění je jedna z nejsilnějších věcí, které nám přináší radost a napomáhá zůstat v klidu, nepřipadá mi správné vydávat nové album mezi tím vším, co se teď děje kolem globální pandemie,“ uvedla zpěvačka na sociálních sítích. Pokračovala dalším vzkazem, který se týkal odložení vydání alba.

„Věřím, že až deska vyjde, pochopíte, že mi jde o to, abychom společně tančili, potili se, objímali se, líbali se a abychom udělali nejbombastičtější oslavu všech dob. Než se tak stane, zůstaňme všichni doma. Ale slibuji vám, že až zase budeme moci vyjít ven, užijeme si spoustu zábavy. Nemůžu se dočkat, až si se všemi zatančím.“

Pop zvěčněný na kůži

Tak pravila Lady Gaga. Zpěvačka, která si vždycky potrpěla na veliká gesta. V rámci propagace zmíněného alba ARTPOP si nechala tento výraz vytetovat na kůži. „Vždycky, když budete o mém novém albu jakkoli informovat, ujistěte se, že jste jeho název napsali velkými písmeny. Na detailech vždycky záleží,“ nechala se v té době slyšet.

Nejde ale jen o detaily. V rámci boje s koronavirem Lady Gaga uspořádala charitativní online koncert, jehož výtěžky poputují pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Jde o projekt One World Together at Home (Jeden svět společně doma), jehož se kromě Lady Gaga zúčastní Bille Eilish, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Lang Lang a další.

Pojďme zpět k hudbě. Bez pozlátka, nákladných videoklipů bulvárně křiklavých novinových titulků. Debutové album Lady Gaga jsem svého času ocenil, druhá deska mě nezajímala, stejně tak jsem byl lhostejný k dalším albům. Všechny zmíněné skopičiny jako tetování názvu desky na kůži jsem nebral vážně. Ale pak přišla ta písnička a ten film. Zrodila se hvězda. Zrodila se zcela jiná Lady Gaga, na plátně to byla prostě Stefani.



A mě začalo znovu zajímat, jestli ta „nová Madonna“ obstojí v konkurenci s Billie Eilish, Dua Lipa a dalšími zpěvačkami. Neméně odrzlými, stejně talentovanými, srovnatelně sexy. Fotogenickými a hlasově nadanými. A hlavně takovými, které vezme na milost i člověk, kterému jinak rádiový pop nic moc neříká. Neboť jednu věc nelze Lady Gaga upřít – je to silná a výrazná osobnost. A před kamerou jí to sluší mnohem víc v civilu než v opulentních kostýmech.