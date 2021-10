RECENZE: Lady Gaga a Tony Bennett se klaní dílu Cole Portera

Extravagantní popová diva Lady Gaga a jazzový zpěvák Tony Bennett našli společnou řeč už v roce 2011, kdy vystupovali v New Yorku na galavečeru pořádaném charitativní organizací Robin Hood Foundation, která bojuje s chudobou v New Yorku.

Veterán Bennett zpěvačce nabídl účast na chystaném albu Duets II. Zazpívali Lady Is A Tramp, a jelikož jim to tak dobře ladilo, natočili i celé společné album Cheek To Cheek s písničkami od George Gershwina, Irvina Berlinga nebo Cole Portera. Dostali za ně Grammy, a jelikož s jídlem roste chuť, nabídl Tony Bennett své pěvecké partnerce, jestli by se nepodílela i na další desce, která by byla sestavená výhradně ze skladeb napsaných Cole Porterem. Lady Gaga okamžitě souhlasila a výsledkem je nahrávka Love For Sale.

I pokud odhlédneme od faktu, že je to album na rozloučenou s pětadevadesátiletým Tonym Bennettem, respektive s jeho aktivní pěveckou kariérou, v níž už kvůli Alzheimerově chorobě nechce a nemůže pokračovat, je to povedená deska. Obstála by sama o sobě, ale vědomí toho, že jde o poslední desku, na níž se Bennett aktivně podílel, jí dodává na atraktivitě.

Zároveň ale obstojí sama za sebe, neboť písničky, které si zazpívali Bennett a Lady Gaga, jsou tak silné, že by dalo velkou práci je pokazit. Ať už jde o titulní Love For Sale, Night And Day nebo Frankem Sinatrou zpopularizovanou I Get A Kick Of You, je to součást písňového kánonu Great American Songbook, k němuž se zkrátka přistupuje s patřičnou úctou.

V žádném případě to ale neznamená, že by šlo o strnulé oprašování muzeálních artefaktů. Love For Sale je v duchu vzájemného respektu, radosti z hudby a ze společného zpívání. Ač oba ze zcela jiných hudebních zátočin, slyší a reagují na sebe jedinečně, což je patrné už v úvodní It’s De-Lovely.

Album je postavené na dialogu dvou pěveckých generací. Tony Bennett lahodně převaluje slova v ústech jako ten nejjemnější bourbon, samozřejmě bezvadně frázuje, vychutnává si každou slabiku. Lady Gaga je proti němu extrovertnější, vypjatější, nezapře jinou pěveckou školu. Snaží se netlačit příliš na pilu, jen občas jí to trochu ujede, ne ve smyslu, že by zpívala falešně, ale že se do té které fráze opře malinko víc, než je nutné. Není to ale nic, nad čím by bylo nutné se horšit.

Love For Sale Lady Gaga & Tony Bennett Hodnocení­: 75 %

Album i tak bezvadně swinguje, a kdo má problém s touto interpretací, může sáhnout například po deskách zmíněného Franka Sinatry. Čistě z hudebního hlediska je Love For Sale zlatý písňový fond, něco jako pro nás písničky ze Semaforu. Prostě součást obecného kulturního povědomí, co se nepitvá, pokud to někdo vyloženě nepokazí nepatřičným přístupem k věci.

To se Tonymu Bennettovi a Stefanii Germanottě, jak zní pravé jméno Lady Gaga, nepodařilo. Jejich album možná není milník nebo novodobá klasika, ale jako připomenutí věčného odkazu jednoho z nejslavnějších skladatelů a textařů americké populární hudby se poslouchá náramně. Je to deska, při níž vám prostě bude dobře.