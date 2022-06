Stále věřím, že sebevětší výstřih nemůže zastínit hudbu, říká klavíristka

Když jsem začala chodit na hodiny klavíru, paní profesorka si prohlédla moje prsty. Nebyly dlouhé a nejštíhlejší. S lehkým povzdechem mi sdělila, že budu hrát jen tak pro radost. Dá se úspěch klavíristy odhadnout podle rukou?

U klavíristů je obecně nejlepší, když je ruka pružná a širší, a může proto pojmout víc kláves. Dlouhé a štíhlé prsty jsou sice fajn, ale je spousta výborných pianistů, kteří je nemají. Navíc je řada možností, jak ruku správně cvičit. Že by se vám ještě dnes někdo podíval na prsty a řekl, že to nepůjde, tak to mi přijde jako věštění z křišťálové koule.

Za heroický výkon jsem považovala, když jsem po mnoha dnech zvládla urazit metr k umyvadlu. Rok a půl v kuse jsem pak kašlala. Terezie Fialová klavíristka