V Česku mě fascinují extrémní proměny počasí, říká muzikant. Prahu si zamiloval

Kdy jste propadl muzice?

Zamiloval jsem se do ní už jako teenager. Tehdy se v Británii z undergroundové muziky stala mainstreamová a právě žánry, které do této kategorie spadaly, mě hodně zaujaly. Asi jako každý jiný puberťák jsem i já měl potřebu být tak trochu rebelem a vybočovat. A zvolil jsem si cestu hudby. Ale nikdy jsem neměl žádného učitele ani nenavštívil žádný kurz. Vše, co umím, jsem se naučil sám. Dokonce si vzpomínám na úplně první píseň, kterou jsem se na kytaru naučil hrát. Byla to Come as You Are od Nirvany. Nikdy předtím jsem na kytaru nehrál a skladbu jsem se naučil tak, že jsem ji poslouchal pořád dokola a snažil se ji napodobit. Trvalo mi to asi šest hodin.

Vím, že je to velká ostuda, ale česky vůbec nemluvím. Je to hlavně proto, že na mě všichni mluví anglicky.