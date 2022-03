Klavírista má dům se třemi klavíry a dvěma lvy. Srnky mu spí na střeše

Fabio Jiří Banegas Narodil se v Rosariu, druhém největším městě Argentiny. Jeho první učitelkou hry na klavír byla Nora Irene Rasori. Jako teenager se setkal se skladatelem José Antoniem Bottirolim (1920-1990) a stal se jeho jediným studentem. Později pokračoval ve studiích hudby na Nevadské univerzitě v Renu. Ve Spojených státech později získal titul „Master of Music“ na California State University ve Fullertonu. V magisterském studijním programu ho Sylvia Herzogová, prominentní muzikoložka a historička, uvedla do oblasti hudebního výzkumu. Banegase to inspirovalo k tomu, že se stal obhájcem klavírní literatury od neznámých autorů a jejich pozapomenutého repertoáru. Umělec nahrává CD a koncertuje v řadě zemí po celém světě. V jeho tvorbě nechybí ani interpretace českých skladatelů včetně Smetany, Dvořáka, Janáčka, Bendy i Dusseka.