RECENZE: Výroční koncert s hity Joni Mitchellové ukazuje, jak dělat pocty

Koncert nazvaný Joni 75 (A Birthday Celebration) nyní vychází na CD i ve streamovacích službách. Slovo dostaly z logiky věci hlavně, byť zdaleka ne výhradně ženy. Rozverná verze asi největšího hitu Mitchellové Big Yellow Taxi celý koncertní záznam uzavírá. Ujaly se jí zpěvačky La Marisoul, Chaka Khan a Brandi Carlile spolu s Jamesem Taylorem. Ten si střihl i skladbu Woodstock uvozenou zde tklivou trumpetou.

Joni 75 Autoři: Diana Krall, Glen Hansard, Seal, Graham Nash, Brandi Carlile, Norah Jones a další Hodnocení­: 70 %

Další z mužských interpretů jsou Glen Hansard, který do písně Coyote, převážně dost precizního akustického coveru, zapracoval oproti originálu také výraznější sólový part na housle, nebo Seal. Ten si zvolil skladbu Both Sides Now, což je ideální kandidát, protože Mitchellová ji napsala v roce 1967 a než ji vydala sama v roce 2000, nazpívali ji umělci jako Judy Collinsová, Frank Sinatra, Bing Crosby nebo Neil Diamond. Seal se rozhodl nejít ani cestou Collinsové (jejíž roztančenou šedesátkovou verzi prý sama autorka nemá ráda), ale nezvolil ani nepříliš výraznou orchestrem zalitou verzi, s níž později přišla Mitchellová. Zpívá tu za doprovodu klavíru jako v baru po půlnoci a je to jeden z těch coverů, které dovedou z proslavené melodie vymáčknout ještě něco navíc.

Za zmínku stojí ještě píseň Our House. Tu napsal a zde ji opět hraje Graham Nash, ovšem vznikla v době, kdy žil právě s Mitchellovou (a jejími dvěma kočkami). Takže na vzpomínkovou nahrávku pochopitelně patří.

Ale zpět k ženským hlasům, které k tvorbě Joni Mitchellové samozřejmě náležejí především. Skvělá, protože něžná i vášnivá, je Brandi Carlile s klavírem a písní Down to You. Ta pochází ze sedmdesátkové desky Court and Spark a její titulní skladbu zase interpretuje Norah Jones. Další kombinaci ženského hlasu, byť zde poněkud ostřejšího, a klavíru přináší Diana Krallová v písni Amelia.

Celé je to přesně ten povedený „tribute“, jaké v zámoří prostě umí udělat. Pěvecká špička, ne nutně ze žánru oslavenci nejbližšímu, vzdala velkou poctu velké umělkyni. Sama Mitchellová už ze zdravotních důvodů nevystupuje, takže k narozeninám to byl dárek jak pro ni, tak pro její fanoušky. A je prostě dobrá zpráva, že americký hudební průmysl na své veterány myslí.