Jde nám o hudbu, nikoliv o samoúčelné efekty, říká Jindra Polák

Na albu hostují Jiří Pavlica s Hradišťanem, Robert Křesťan a Druhá tráva, váš bratr Petr a další. Souvisí tyto spolupráce s tím, že jde o desku k desátým narozeninám kapely?

Ano, říkali jsme si, že to album pojmeme jako takový dárek k deseti letům. Pracovní název zněl Jelen a hosté s tím, že si pozveme hudebníky, kteří nás inspirovali a dlouhodobě k nim vzhlížíme, kamarády nebo rodinu, což je případ mého bráchy. To byl prvotní plán, z něhož to vykrystalizovalo do konečné podoby.