Náš zatím největší hit vznikl v šatlavě, říkají zakladatelé kapely Jelen

Recenzent portálu iDNES.cz udělil kapele za narozeninový megakoncert 90 procent. „Nešlo o vítězství marketingu, pomíjivých trendů ani povrchní bombastičnosti, ale triumf ryzí muziky, pokory, lidskosti a ukázkového vztahu mezi kapelou a fanoušky,“ napsal.

To se dobře poslouchá, ne? Byl to prozatímní vrchol vaší hudební kariéry, nebo si s touhle zkušeností troufnete ještě na něco většího?

Martin: My všichni z kapely Jelen jsme si splnili sen. Vidět po deseti letech společného hraní pohromadě šestnáct tisíc lidí, kteří zpívají naše písničky, to bylo něco neskutečného. Trochu jsme se báli, jestli dokážeme v tak obrovském prostoru vytvořit klubovou atmosféru, ale musím říct, že se to povedlo nad naše očekávání. Z větších akcí, které plánujeme na letošní rok musím zmínit třetí ročník festivalu Jelen a přátelé, který se uskuteční 10. srpna na louce pod zámkem v Přibyslavi. Společně s námi zahrají třeba Rybičky 48, Pokáč nebo Kateřina Marie Tichá.