Colours Of Ostrava oznámily dalšího headlinera, vystoupí newyorský Interpol

„Kapela Interpol nikdy svým fanouškům nezevšedněla, protože ke každé nové etapě v uplynulých šestadvaceti letech přistupovala způsobem, jako by právě začínala,“ podotýká ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová, proč padla volba právě na Interpol. „Zároveň jsem ráda, že našim návštěvníkům nabídneme vedle světového popu, rapu, afrobeatu či elektroniky také kytarový rock,“ dodává Holušová.

Interpol se stále drží svého zvukového manifestu – úspěšného debutu Turn On The Bright Lights z roku 2002. Loňské sedmé album The Other Side of Make-Believe natočila kapela v produkci Marka „Flooda“ Ellise (Nick Cave, Nine Inch Nails, PJ Harvey) na dálku v době covidové pandemie. V recenzích bylo právem označené za požitkářské dílo přinášející „agresivní náladovou kolekci brutalistního romantismu a morbidních kytar“.

Temnotu a ponurost Interpol vždycky vyvažovali melancholickou něhou a poutavými lyrickými náladami často zakuklených textů. „Jsme od základu vypravěči. Píšeme o tom, v co věříme, a doufáme, že nás fanoušci budou následovat. A zatím to vychází. Z respektu vůči nim zpíváme o tom, co je autentické,“ tvrdí jejich autor, zpěvák a kytarista Paul Banks.

Celkově festival Colours Ff Ostrava nabídne od 19. do 22. července 2023 v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic na desítce hudebních scén program plný hvězd, strhujících kapel všech žánrů z celého světa a na dalších mnoha scénách výjimečný nehudební program včetně mezinárodního fóra Meltingpot, divadel, filmů, workshopů i výtvarných aktivit.

