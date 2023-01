Africký obr Burna Boy bude jedním z taháků festivalu Colours of Ostrava

„V historii moderní africké hudby se Burna Boy zařadil mezi velikány již ve dvaatřiceti letech. Mění vnímání černého kontinentu a já jsem ráda, že se Ostrava, například vedle festivalu Roskilde, stane jedním z mála míst v Evropě, kde Burna Boy se svojí spektakulární show vystoupí,“ uvádí Zlata Holušová, ředitelka Colours.

„Pevně věřím, že africká hudba se rodí z našeho každodenního života – z našich strastí, slz, radostí, oslav i problémů – a nikdo není schopen vyprávět náš příběh lépe než my,“ tvrdí Damini Ebunoluwa Ogulu, jak se superstar z nigerijského města Port Harcourt jmenuje.

Burna Boy, který si říká i Africký obr, je držitelem řady cen, včetně Grammy. Vyprodává koncerty po celém světě a jeho videoklipy mají stamilionová zhlédnutí. Například loni bleskurychle vyprodal newyorskou Madison Square Garden.

Ve světě je vnímán jako velvyslanec a maják africké hudby, který efektním způsobem propojuje afrobeat se soulem, hip hopem, R&B, jamajským dancehallem, trinidadským soca nebo britským housem.

„Mou vizí bylo vždy vybudovat prostřednictvím hudby most mezi všemi černochy ze všech koutů světa,“ říká samotný Burna Boy.

Colours of Ostrava se koná od 19. do 22. července a k již avizovaným hvězdám patří například One Republic, Macklemore, Niall Horan, Jacob Collier, Gilberto Gil, Sleaford Mods či Tom Grennan.