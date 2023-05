Letošní Colours of Ostrava budou dosud nejdražší a s nejrozsáhlejším programem

S rozpočtem kolem 200 milionů korun bude letošní ročník festivalu Colours of Ostrava nejdražší za 20 let existence akce. Návštěvníkům zároveň nabídne dosud nejrozsáhlejší program. V industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic vystoupí od 19. do 22. července téměř 70 zahraničních kapel a přes 40 domácích interpretů.