Selhání jedince, brání se Colours proti obvinění, že netolerují duhové barvy

Organizátoři festivalu Colours of Ostrava se ohradili proti obvinění, že nevpouštějí do areálu lidi se symboly duhových barev odkazujících na příslušnost k sexuálním menšinám nebo sounáležitost s nimi. Obsluha u vchodu však jednoho takového návštěvníka nevpustila a dokonce to srovnávala s hákovým křížem.