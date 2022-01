Pearl Jam, Cure, Aerosmith i Green Day. Čeká nás slibná koncertní sezona

Dá-li Pánbůh, okolnosti, hygienici či vláda, čekají nás v čerstvě nakrojeném roce koncertní a festivalové hody. Seznam kapel a interpretů, kteří by se letos měli zastavit v České republice, je velmi zajímavý.

V červenci by měli v pražské O2 areně koncertovat Pearl Jam, v květnu norští A-Ha, kteří mají nachystaný program k výročí alba Hunting High And Low, z něhož pochází megahit Take On Me, a 19. června v O2 areně zalomozí Guns N’Roses. Komu jsou Slashovy kytarové riffy málo, může si o tři dny později zaskočit na letiště v Letňanech na Metalliku.

Z dalších plánovaných koncertů zmiňme Erica Claptona (5. června v O2 areně). Tamtéž dorazí i intelektuální metalisté Tool (23. května) nebo německé dvojspřeží Helloween a HammerFall (23. dubna).

Pro fandy classic rocku je v koncertním itineráři přichystaná složka jménem Aerosmith (4. července v O2 areně), rozjímavé duše se těší na koncert The Cure, který by měl proběhnout 24. října tamtéž.

Slušně nabito mají i letní hudební festivaly, na Rock For People (15. až 18. června) do Hradce Králové míří Green Day, Biffy Clyro či Fall Out Boy, Colours of Ostrava (13. až 16. července) rozzáří The Killers, LP nebo Inhaler, Metronom (23. až 26. června) doveze do Prahy Nicka Cavea a Becka a největší metalový svátek Brutal Assault (9. až 13. srpna) zaduní riffy Cannibal Corpse či Mercyful Fate.

Albové návraty

Jistější situace bude s chystanými novými alby. Po osmnácti letech od předchozí desky The Jethro Tull Christmas album vydají novinku The Zealot Gene britští Jethro Tull. Po dvacetiletém studiovém mlčení se o slovo přihlásí synthipopoví Soft Cell s deskou Happiness Not Included. Vyjde stylově 22. 2. 2022.

A ještě jeden comeback, v únoru vyjde deska dvojici Tears For Fears s názvem The Tipping Point. Dále se můžeme těšit na alba Scorpions, Placebo, Bloc Party, Rammstein, zpěvačky Avril Lavigne, Ozzyho Osbournea nebo Kinga Diamonda.