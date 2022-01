Na Colours Of Ostrava dorazí Tindersticks a písničkářka Phoebe Bridgers

Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava ohlašuje další dvě nová jména do programu letošního ročníku, který proběhne od 13. do 16. července v ostravských industriálních Dolních Vítkovicích. Návštěvníci festivalu uvidí tuzemskou premiéru Phoebe Bridgers, jedné z nejosobitějších rockových písničkářek současnosti, která byla za svoji zatím poslední desku Punisher nominována na čtyři Grammy.

Třicet let hudební kariéry oslaví na Colours of Ostrava nezaměnitelní britští melancholici Tindersticks, kteří na jaře u příležitosti tohoto jubilea vydají své největší hity. K hlavním potvrzeným hvězdám letošního ročníku patří The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Kings of Convenience nebo Youssou N´Dour.

„Koncert kapely Tindersticks se pro jejich fanoušky stane o to větším zážitkem, že přijedou s největšími hity v rámci turné ke svému třicátému výročí,“ vysvětluje ředitelka festivalu Zlata Holušová a ke druhému novému jménu dodává: „O písničkářku Phoebe Bridgers jsme hodně bojovali. Za poslední rok, kdy jsme ji na festival domluvili poprvé, z ní totiž vyrostla velká hvězda nezávislé hudby s několika nedávnými nominacemi na Grammy. Jsem proto ráda, že se to podařilo i podruhé.“