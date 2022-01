Co čekat na poli literatury? Novinky od Viewegha, Mornštajnové i Nesboa

O dalším románu Kateřiny Tučkové se s velkým očekáváním hovoří už dlouho a v roce plném dvojek konečně vyjde. Nese název Bílý potok a nakladatelství Host jej charakterizuje jako „přelomový román o ženách, víře a zlu“.

Ze stejného nakladatelství ke čtenářům zamíří i nový román oceňované autorky Bianky Bellové Ostrov a kniha pro děti od Aleny Mornštajnové Kapka Ája. Vypráví o kapce, která bydlí v nebeském rybníku, do kterého nepřitéká žádný potok, a tak se napájejí jen vodou padající z nebe. „To ovšem znamená, že my kapky se máme co ohánět, aby rybník nevyschl a dobře se v něm žilo,“ píše Mornštajnová.

Bude se vzpomínat

Na konci března oslaví šedesátiny spisovatel Michal Viewegh a u té příležitosti tematicky vyjdou i jeho Děravé paměti aneb Šedesát báječných let pod psa. Autor má v knize mimo jiné prozradit, co dělal 17. listopadu 1989 či jak vzpomíná na svůj průlomový román Báječná léta pod psa.

Temnějším příběhem tentokrát do výběru tuzemských novinek přispívá Miloš Urban knihou Továrna na maso, jejímž hlavním hrdinou bude inženýr Leon Hebvábný, jenž byl povolán, aby vylepšil společenský obraz Ústředních pražských jatek.

Z literatury faktu v roce 2022 zaujmou dosud nepublikované deníky jedné z nejvýraznějších osobností české meziválečné avantgardy, Karla Teigeho, které si psal mezi lety 1912 a 1925, nebo další rozhovory vedené Alešem Palánem, jenž po samotářích z divočiny vyzpovídal „městské samorosty“.

„Nezávislí samorosti nežijí jen v šumavské divočině. Jsou nám mnohem blíž, potkáváme je na ulicích, v autobusech, kdekoliv,“ upozorňuje.

Od nositele Nobelovy ceny

Bohatá bude i nabídka překladové prózy. Vůbec první román vyjde bývalé americké první dámě a kandidátce na prezidentku Hillary Clintonové. Sepsala jej dohromady s Louise Penny a příběh, jak už název Vláda teroru napovídá, se odehrává v nejvyšších kruzích americké politiky.

Novou knihu letos vydá také o poznání zkušenější autorka – J. K. Rowlingová. Pod pseudonymem Robert Galbraith se čtenáři dočkají jejího krimi Neklidná krev.

O napětí se pak zajisté postará i Jo Nesbo, kterému v češtině v září vyjde další soubor povídek, tentokrát s názvem Krysí ostrov.

Ze severu přispěje novým čtením autorská dvojice Camilla Läckbergová a Henrik Fexeus nebo následovník Stiega Larssona, Švéd David Lagercrantz.

A konečně se letos budeme moct v češtině seznámit i s aktuálním laureátem Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazakem Gurnahem.

Na podzim je v plánu vydání jeho historického románu Paradise (podzim 2022), ve kterém vypráví o dopadech kolonialismu a osudech uprchlíků v propasti mezi kulturami a kontinenty.