Na pódiu jako doma. Bryan Adams na podzim rozpumpuje fanoušky v Brně

Brněnský koncert je předposlední Adamsovou zastávkou v rámci první části evropského turné, která začíná 30. září v Paříži. Do Brna se Adams dostane z Německa přes polskou Lodž; z Brna pak pokračuje do Budapešti. Pak má třítýdenní pauzu, po níž začíná v rakouském Dornbirnu a koncem listopadu skončí v portugalském Lisabonu. Celkem Adams odehraje do konce letošního roku 68 koncertů.

Bryan Adams je na pódiu jako doma, což dokázal i nedávným koncertem v pražské O2 areně. Na svém kontě má sedmnáct studiových alb a v roce 2022 se jeho diskografie rozrostla jednak o novou řadovku So Happy It Hurts, jednak o soundtrack Pretty Woman – The Musical a desky Classic pt. I a pt. II, která obsahují nové verze jeho největších hitů.

Za svou tvorbu získal Adams několik ocenění a vyznamenání, včetně tří nominací na Oscara, pěti nominací na Zlatý glóbus, cenu Grammy a dvaceti cen Juno.

Je také aktivní filantrop a věnuje mnoho času a energie podpoře charitativních organizací. Dále je členem několika neziskových organizací, které se zaměřují na pomoc dětem a boj proti rakovině.

Bryan Adams spolupracoval s mnoha zpěváky a hudebníky, například s Tinou Turner, Stingem, Rodem Stewartem, Barbrou Streisand nebo Lucianem Pavarottim. Jeho fotografie zdobí obaly umělců jako Diana Krall, Status Quo, Annie Lennox nebo Rammstein – album Zeit.

V roce 1993 obdržel Řád Kanady za přínos kanadské hudbě a kultuře. V roce 2006 byl uveden do Canadian Music Hall of Fame.