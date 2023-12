RECENZE: Bryan Adams v Praze vsadil na přirozené muzikantství

Když nepočítáme nafukovací model automobilu, který je k vidění na Adamsově aktuálním albu So Happy It Hurts, k němuž se váže i letošní koncertní turné (a samozřejmě světelný park), nebylo na zpěvákově pražském vystoupení nic, co by odvádělo pozornost od toho hlavního: chytlavých, šlapavých poprockových skladeb a balad s výraznými zpěvnými refrény.

Říkejme tomu pop rock, rock’n’roll, stadionový rock – chvílemi nasazení Adamsova doprovodného ansámblu evokovalo památné tříhodinové maratony Bruce Springsteena –, ale základem je vždy nosný, nezřídka hitový nápěv, kterých Bryan Adams za léta v branži nasázel úctyhodné množství.